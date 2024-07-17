Более 100 видеокамер установят в подъездах домов в Мытищах в 2024 году

В Мытищах продолжает работать программа «Безопасный регион». В ее рамках в этом году в подъездах многоквартирных домов округа установят 110 камер видеонаблюдения.

Вопрос обсудили на оперативном совещании. Так, с начала этого года в Мытищах установили еще 235 камер видеонаблюдения. За все время реализации программы в округе появилось 7627 видеокамер.

Отметим, что программу «Безопасный регион» запустили в Московской области с 2015 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Сегодня система видеонаблюдения включает в себя тысячи камер. Они расположены в парках и скверах, на домах и в подъездах, на дорожных развязках и перекрестках. Это позволяет обеспечить общественную безопасность в округе.

В планах установить 110 видеокамер в подъездах многоквартирных домов до конца 2024 года. Также до 1 сентября ввести в работу 610 камер, приведенных в нормативное состояние после сбоя.

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