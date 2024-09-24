Более 100 верующих из Павловского Посада сдали спортивные нормативы

«Сергиевские игры» прошли в Павловском Посаде. Приходы церквей и храмов окружного благочиния приняли в них участие.

«Сергиевские игры» прошли на стадионе «Старопавловский» при поддержке администрации округа 21 сентября. Организаторы — представители Павлово-Посадского благочиния. В мероприятии приняли участие приходы из села Рахманово, деревень Саурово, Заозерье, Аверкиево, Троица Чижи, микрорайона «Городок», а также из Электрогорска и Казанского храма в Павловском Посаде — более 100 человек от шести до 60 лет.

Благочинный Павлово-Посадского церковного округа Александр Анохин совершил водосвятный молебен перед соревнованиями, а после все приступили к сдаче нормативов. Участники отжимались, приседали, подтягивались и качали пресс.

Соревнования призваны привлечь православных к здоровому образу жизни. Победители благочиннического этапа представят благочиние на епархиальных «Сергиевских играх» в одном из городов Подмосковья.

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