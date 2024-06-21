Более 100 вакансий представят на ярмарке трудоустройства в Серебряных Прудах

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Московской области

Ярмарка трудоустройства пройдет в Серебряных Прудах 26 июня. Работодатели представят более 100 вакансий.

Соискатели смогут ознакомиться с вакантными должностями в ООО «Выбор-Мск», ГБУ МО «Мосавтодор», ООО «Каширский МПК» и других крупных компаниях. В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что ярмарка трудоустройства позволяет изучить и сравнить самые интересные варианты и записаться на собеседование к потенциальному работодателю.

Ярмарка вакансий состоится по адресу: Серебряные Пруды, улица Первомайская, 12.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работающим россиянам проиндексируют пенсии. Насколько вырастут выплаты?

Мантра для выколачивания денег из Европы. Как НАТО готовится к войне с Россией

VK поможет АВТОДОМу переехать в облако

«Зачем было так издеваться». На Кубани завели дело об истязании девочки в психдиспансере

Свидетеля нужно прикончить. Зеленскому не дадут доживать на пенсии

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте