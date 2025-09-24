Более 100 уроков по оказанию первой помощи провели в школах округа Пушкинский

Уникальный образовательный проект запустили в начале учебного года в школах поселка Зверосовхоза и села Царево. Ученики начальных классов осваивают основы оказания первой медицинской помощи прямо в стенах Образовательного комплекса № 4.

Более 300 младших школьников получили возможность научиться действовать в экстренных ситуациях. Под руководством Павла и Марии Ильиных дети активно осваивают такие важные навыки, как сердечно-легочная, использование автоматического наружного дефибриллятора, правильное положение пострадавшего без сознания, но с дыханием, а также основы психологической поддержки.

Программа обучения уже успешно реализована более чем на 60%. По состоянию на 23 сентября из запланированных 192 уроков проведено 118.

Реализация программы стала возможной благодаря ее победе во всероссийском конкурсе. Проект родительского комитета «Поколение неравнодушных» получил финансовую поддержку от общества «Знание» и Министерства просвещения России, что позволило сделать занятия абсолютно бесплатными для всех желающих.