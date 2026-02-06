Более 100 уличных фонарей заменили с начала года в Истре

В Истра за месяц появилось более ста новых уличных фонарей. Работы провели в ответ на многочисленные обращения жителей.

В январе специалисты муниципального учреждения «ДОДХИБ» получили 175 заявок на обслуживание и модернизацию уличного освещения. Большинство обращений касались установки или замены светильников.

«Мы оперативно реагируем на запросы граждан. Приоритетом остается безопасность и комфорт в темное время суток», — отметили в организации.

Новое осветительные приборы появились во многих населенных пунктах округа, включая Истру, Дедовск, Телепнево, Рождествено, поселки гидроузла имени Куйбышева, Сокольники, Хуторки, Устиново и Бодрово.

Параллельно специалисты устраняли локальные неполадки. Они отремонтировали шесть светильников в Истре, Снегирях, Дедовске и Рождествене, а также восстановили линии наружного освещения на улице Босова в Истре, в поселках Глебовский и Снегири, и на Рождественском бульваре.