Более 100 учреждений образования в Дмитрове получили грант главы в этом году

Образовательные учреждения в Дмитрове ежегодно получают 250 тысяч рублей на подготовку к 1 сентября. В городском округе работает 108 организаций. Глава Илья Поночевный проверил качество выполненных работ в этом году.

«Шесть лет назад в нашем округе появилась традиция выделять дополнительные средства на подготовку к 1 сентября. А с прошлого года все образовательные учреждения получают по 250 тысяч рублей на каждое здание. Их в округе — 108», — отметил Илья Поночевный.

Глава округа проверил несколько детских садов. Например, руководители дошкольного учреждения № 18 «Бригантина» в Яхроме приобрели игровые комплексы, которые разместили на прогулочных площадках. Заведующая Наталья Шашкова рассказала, что в этом году на «грант главы» отремонтировали веранды. Илья Поночевный дал несколько советов, в том числе предложил сделать настил для веранды из плитки, чтобы заменять только нужный отрезок.

Преобразились веранды и в детском саду «Родничок» при Дмитровской школе № 1. Здесь также заменили покрытие на спортивной площадке и установили игровые элементы. В рамках программы инициативного бюджетирования в прошлом году отремонтировали здание прачечной, а в этом привели в порядок цоколь и отмостки. Глава округа отметил, что все работы сделаны хорошо и ярко, что важно для детей. Он также предложил украсить рисунками забор, который ограждает детский сад от городской котельной и предприятия.

«С большим удовольствием посещаю наши детские сады и школы, отмечаю, какие изменения здесь происходят. Но самое большое достоинство наших образовательных организаций — их педагогические коллективы. Люди, задающие нашим детям правильное направление, развивающие в них умственные и творческие способности, вкладывающиеся в их патриотическое воспитание», — отметил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Екатерина Бутакова — финалист регионального этапа конкурса «Воспитатель года — 2024». Она работает в детском саду «Бригантина». Вскоре министр образования Московской области встретится с пятью победителями. На встрече определят лучшего педагога, который будет защищать честь области на Всероссийском конкурсе. В Дмитровском округе болеют за Екатерину и верят в ее успех.

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