Более 100 учеников школы «Гармония» вышли на субботник в Можайске

25 апреля школьники вместе с педагогами и родителями наводили порядок на придомовых территориях рядом с учебным заведением. Уборка прошла на двух улицах муниципалитета.

В порядок привели дворы возле домов № 6 и 6А на улице 20 Января, а также № 2 и 13/4 на улице Дмитрия Пожарского. Директор школы Янина Кочергина поблагодарила родителей и преподавателей за поддержку. Она отметила, что детям очень полезно участвовать в таких акциях — они начинают ценить чужой труд.

Самой юной участницей стала семилетняя Ева. Девочка пришла на субботник с родителями и старшим братом. Скоро она пойдет учиться в ту же школу. Она уже сейчас была рада внести свой вклад в чистоту родного города.

Мусор, срезанные ветки и листву вывозили оперативно: на месте работали две единицы специализированной техники и бригада коммунальных рабочих.