Более 100 учеников начали учебный год в обновленной школе Можайского округа

В деревне Мокрое Можайского округа 1 сентября после капитального ремонта открылась школа «Созвездие Вента». Обновленное образовательное учреждение в День знаний встретило более 100 учеников, педагогов, родителей и почетных гостей.

Школа, построенная в 1969 году, впервые за свою историю прошла масштабное обновление. Работы выполнили в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Молодежь и дети».

В здании полностью обновили фасад и входную группу, отремонтировали кровлю, заменили инженерные системы, радиаторы, сантехнику, окна и двери. В учебных помещениях сделали новую отделку, уложили полы, установили современную мебель и благоустроили прилегающую территорию.

С открытием школы учеников, родителей и педагогов поздравили глава Можайского округа Денис Мордвинцев, заместитель председателя Совета депутатов Татьяна Дроздова, директор образовательного комплекса «Созвездие Вента» Татьяна Мороз и другие почетные гости.

«Дорогие ребята, здесь все для вас — современные классы, новое оборудование, уют и комфорт. Педагоги и родители, спасибо вам за то, что вы вместе с нами создаете эту атмосферу добра и стремления к знаниям. Пусть каждый день в этой обновленной школе приносит радость и новые открытия», — отметил Денис Мордвинцев.

Особенным моментом праздника стало выступление первоклассников. Ребята прочитали стихи о школе и дали клятву беречь ее, хорошо учиться, уважать педагогов и родителей, дружить с одноклассниками.

Девятиклассники поздравили младших школьников с началом учебного года и вручили им подарки. Завершилась торжественная линейка первым звонком, который дали ученик 9-го класса Денис Кальжанов и первоклассница Стефания Козлова.

«Сегодня мы открываем новую страницу в истории нашей родной школы. В рамках реализации проекта „Молодежь и дети“ мы повышаем качество образования в нашем округе», — подчеркнула директор школы Татьяна Мороз.

По доброй подмосковной традиции ученики начальных классов получили в подарок мороженое, которое стало приятным завершением праздничного дня.