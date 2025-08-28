Более 100 участников сдали «Юнармейский норматив» в Подольске

Более 100 участников от 14 до 17 лет из Московской области и других регионов выполнили комплекс мероприятий «Юнармейский норматив» на территории спортивного комплекса «Труд» в Подольске. Акция прошла впервые в России.

Юные патриоты продемонстрировали свои навыки в 30 различных заданиях, включая строевую и физическую подготовку, школу выживания, теоретические знания. Олимпийская чемпионка Юлия Гущина выступила в роли главного судьи соревнований.

«Быть юнармейцем почетно. За три года подготовки научился многому, и сегодня показал все, на что способен. Каждый день тренировок, каждая минута учебы — все вело меня к этому важному моменту», — рассказал юнармеец Арсений Кротов.

Каждый получит бронзовую, серебряную или золотую медаль в зависимости от показателей. Итоговый результат пойдет в личный зачет участника.