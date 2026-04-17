Более 100 участников предварительного голосования зарегистрировали в Коломне
Заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» продолжают поступать в городском округе Коломна. Уже зарегистрированы 120 претендентов, которые они поборются за места в Государственной и Московской областной думе, а также в местном совете депутатов.
Примечательно, что среди участников предварительного голосования в этом году в округе существенно выросла доля молодежи. Это говорит о том, что не только яркие политические фигуры и известные общественные деятели округа вовлечены в этот процесс, но и молодое поколение также хочет участвовать в жизни города.
Стремление приносить пользу родному городу привело Ольгу Фиешкину к участию в предварительном голосовании «Единой России». Политическая карьера девушки началась в «Молодой гвардии», где она показала себя не только целеустремленным лидером, но и неравнодушным человеком, которому небезразлична судьба своего округа. Ольга планирует продолжать развиваться в большой партийной команде, поэтому предварительное голосование для нее — важный этап перед будущими выборами в местный парламент.
«Мне близок курс на омоложение партии „Единая Россия“, поэтому я решила принять участие в выборах. Для меня это будет очень большой опыт, а какой будет результат? Ну, посмотрим. Я сама принимаю активное участие в партийной жизни, мне очень нравится моя партийная деятельность, поэтому я бы очень хотела себя посвятить этому», — поделилась Ольга Фиешкина.
Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Новичков отметил, что среди тех, кто подает заявки, есть представители разных категорий граждан.
«Есть и действующие депутаты, и участники СВО, есть люди, которые руководят большими предприятиями, есть обычные граждане, которые участвуют в общественной деятельности, это те сторонники и партийцы, которые изъявили свое желание стать участником предварительного голосования. Конкуренция будет приличная», — рассказал Дмитрий Новичков.
Срок подачи документов для участия в предварительном голосовании истекает 30 апреля. Кандидаты могут оформить заявку лично в общественной приемной или дистанционно — на сайте pg.еr.ru. Напомним, «Единая Россия» — единственная партия, которая проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней власти. С 20 апреля жители Подмосковья могут принять в нем участие. Голосование пройдет в электронном формате на сайте pg.еr.ru.