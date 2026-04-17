Более 100 участников предварительного голосования зарегистрировали в Коломне

Заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» продолжают поступать в городском округе Коломна. Уже зарегистрированы 120 претендентов, которые они поборются за места в Государственной и Московской областной думе, а также в местном совете депутатов.

Примечательно, что среди участников предварительного голосования в этом году в округе существенно выросла доля молодежи. Это говорит о том, что не только яркие политические фигуры и известные общественные деятели округа вовлечены в этот процесс, но и молодое поколение также хочет участвовать в жизни города.

Стремление приносить пользу родному городу привело Ольгу Фиешкину к участию в предварительном голосовании «Единой России». Политическая карьера девушки началась в «Молодой гвардии», где она показала себя не только целеустремленным лидером, но и неравнодушным человеком, которому небезразлична судьба своего округа. Ольга планирует продолжать развиваться в большой партийной команде, поэтому предварительное голосование для нее — важный этап перед будущими выборами в местный парламент.

«Мне близок курс на омоложение партии „Единая Россия“, поэтому я решила принять участие в выборах. Для меня это будет очень большой опыт, а какой будет результат? Ну, посмотрим. Я сама принимаю активное участие в партийной жизни, мне очень нравится моя партийная деятельность, поэтому я бы очень хотела себя посвятить этому», — поделилась Ольга Фиешкина.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Новичков отметил, что среди тех, кто подает заявки, есть представители разных категорий граждан.