Более 100 участков дорог приведут в порядок в Серпухове в 2025 году

В Серпухове продолжаются работы по улучшению дорожной инфраструктуры. В приоритете — проблемы, озвученные жителями на выездных приемах администрации.

Например, после обращения старосты Елены Поярковой в деревне Нижнее Шахово обустроят дорогу из гравия и асфальтовой крошки.

Особое внимание уделили пешеходным переходам возле образовательных учреждений. В районе школы № 4 меняют асфальтовое покрытие и приводят в порядок тротуары. Также рабочие завершают обустройство дороги в районе «Пектус» села Липицы, где выдают участки для многодетных семей.

В 2025 году в Серпухове обновят 111 объектов дорожной инфраструктуры, включая 98 дорог, две парковки и 11 тротуаров. В приоритете — пожелания жителей, высказанных на встречах со специалистами администрации и муниципальными депутатами. Все работы проведут до октября.