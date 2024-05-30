Более 100 тысяч жителей Подмосковья воспользовались земельными госуслугами с начала года
Более 100 тысяч жителей Подмосковья воспользовались земельно-имущественными услугами с начала года. Наиболее популярные — перераспределение участков, предварительное согласование предоставления их в аренду и собственность без торгов.
По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, получить госуслуги сейчас стало максимально просто. Благодаря электронным сервисам значительно увеличились скорость и качество
«С начала года ведомством оказано свыше 104 тысяч государственных услуг, что на 10 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для того, чтобы воспользоваться госуслугами в электронном виде, необходимо просто зарегистрироваться на нашем регпортале, здесь же, в личном кабинете, можно отследить статус своего заявления», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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