Более 100 тысяч телемедицинских консультаций провели в Химках с начала года

Телемедицина уже стала полноценным инструментом в системе здравоохранения. Более 109 тысяч дистанционных консультаций с начала 2025 года проведено в Химках.

Внедрение подобной технологии модернизировало медицину. Врачи могут дистанционно скорректировать уже назначенную терапию без необходимости личного визита. Пациенты с хроническими заболеваниями, такими как диабет или бронхиальная астма, получают консультации и лекарства в режиме онлайн. Возможно проведение онлайн-консилиумов нескольких специалистов для определения оптимальной тактики лечения сложных случаев.

«Это позволяет быстро оказывать помощь, экономит время пациентов и врачей, а для молодых специалистов становится ценным источником оперативной информации. Поэтому внедрение таких технологий в работу первичного звена здравоохранения — важный пункт для развития больниц города», — отметил депутат Московской областной Думы, главный врач Химкинской клинической больницы и заслуженный врач России Владислав Мирзонов.

Записаться на консультацию можно через сайт telemed.mosreg.ru, инфомат в медучреждении, чат-бот «Денис» в «Telegram», по телефону контакт-центра 122 или через лечащего врача.

Напомним, новый порядок оказания телемедицинской помощи вступил в силу в России в 2025 году. Он включает в себя использование искусственного интеллекта. При асинхронных консультациях разрешено применять системы поддержки принятия решений, зарегистрированные как медицинские изделия, для анализа данных и наблюдения за состоянием пациента.

Также определены четкие форматы дистанционного взаимодействия между медиками и с участием пациента или его законных представителей, и регламентированы процедуры дистанционного мониторинга. Они стали более структурированными.