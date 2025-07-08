Более 100 тысяч самозанятых зарегистрировали в Подмосковье за полгода

За первые шесть месяцев 2025 года в Подмосковье стало больше самозанятых — их число выросло на 100 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«По итогам шести месяцев этого года количество самозанятых в Подмосковье достигло 958 тысяч. Отмечу, что в начале года в регионе было зарегистрировано 844,5 тысячи предпринимателей в таком статусе», — отметила Зиновьева.

Она напомнила, что самозанятые могут получить финансовую помощь, если начинают продавать свои товары через маркетплейсы. Субсидия позволяет вернуть до половины затрат на продвижение и продажу продукции. Максимальная сумма, которую можно получить по этой программе — 500 тысяч рублей.

Больше информации о мерах поддержки можно найти на инвестиционном портале Московской области.