Более 100 тысяч квадратных метров территорий благоустроили в Истре

В рамках наведения чистоты на территории округа особое внимание уделили удалению смета (смеси соли и пыли) с дорожного покрытия. Работы провели на площади 100,2 тысячи квадратных метров, включая проезды, тротуары и парковочные карманы.

Параллельно специалисты приводили в порядок зеленые зоны. Газоны очистили от старой прошлогодней травы и сухих листьев на площади 51,5 тысячи квадратных метров. Данная мера необходима для насыщения почвы кислородом и обеспечения здорового роста многолетних трав.

Кроме того, с территории округа вывезено 79 кубических метров сухой листвы и растительного мусора. Работы по наведению чистоты продолжаются. В приоритете — полная ликвидация зимних накоплений и подготовка города и населенных пунктов к летнему сезону.