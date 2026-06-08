Более 100 тысяч деревьев высадили в Химках за 5 лет

За пять лет в округе благоустроили лесопарк и скверы, обновили дворы и тропы, высадили более ста тысяч деревьев. Об итогах реализации Народной программы «Единой России» председатель Совета депутатов Сергей Малиновский рассказал на отчетно-программном форуме «Химки. Есть результат».

В Химках идет системная работа по благоустройству городских пространств. За последние пять лет в округе привели в порядок Химкинский лесопарк, сквер «Лесная сказка», обустроили современные скейт-зоны, ежегодно обновляют дворы, детские площадки и народные тропы. Серьезных успехов удалось достичь в озеленении — в городе появилось более 100 тысяч новых деревьев и кустарников.

Не менее значимая работа проведена в сфере жилищно-коммунального хозяйства. За пять лет заменили более 75 километров теплосетей, модернизировали 13 котельных и 88 тепловых пунктов. В текущем году работы продолжатся — в планах еще 17 адресов.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский отметил, что люди ждут от них конкретной работы и реальных результатов. Мы вместе с коллегами по депутатскому корпусу и главой округа Инной Федотовой продолжим выполнять наказы, сказал он. Наша цель — работать со всеми недочетами и сделать Химки по-настоящему комфортным городом, где приятно жить, гулять и воспитывать детей, добавил Малиновский.

Особое внимание уделяют патриотическому воспитанию. Химки стали стартовой площадкой региональной программы «Успех V единстве поколений». За пять лет в округе провели свыше 2300 мероприятий. Новые предложения жителей, озвученные на встречах, лягут в основу следующей Народной программы «Единой России».