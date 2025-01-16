Более 100 тысяч человек посетили Коломну в новогодние праздники

В январские каникулы Коломна приняла рекордное количество туристов — более 100 тысяч человек. Это на 40% больше, чем в прошлом году, сообщил глава городского округа Александр Гречищев.

Коломна стала магнитом для туристов. Насыщенная программа губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» привлекла множество туристов. Парки Коломны предлагали разнообразные активности: театрализованные представления, мастер-классы и игры. Самым популярным оказался новый каток в парке Мира, который за 11 дней посетили более 15 тысяч человек.

«На январских программах „Сказки водят хоровод“, „Территория чудес“ и „Рождественские узоры“ жители и туристы наслаждались атмосферой зимних праздников, участвуя в семейных встречах и развлекательных шоу», — отметили в управлении по культуре и туризму городского округа Коломна.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Коломну посетили почти два миллиона туристов.