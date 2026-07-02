Более 100 тонн металлолома собрали в Подмосковье с начала года

Круглый стол по вопросам развития системы обращения с отходами прошел в Подмосковье. В выездном мероприятии участвовали депутаты Госдумы и Мособлдумы, заместитель министра — начальник управления по обращению с отходами Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Антон Попов, а также представители ППК РЭО и регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

Первой точкой маршрута стала производственная площадка в Лобне. Компания специализируется на переработке, утилизации и рециклинге лома, отходов черных и цветных металлов, вторичных ресурсов, промышленного оборудования, бытовой техники и электроники. Специалисты рассказали о том, как организован сбор вторичных ресурсов, как устроена система сортировки и логистика, а также о взаимодействии с компаниями‑переработчиками. Отдельное внимание уделили заготовке металлолома на площадках «Мегабак».

Так, компания из Лобни сегодня работает на девяти площадках «Мегабак». По итогам 2025 года ей удалось собрать 122,5 тонны металла, а за первое полугодие 2026‑го — 54,1 тонны. Наибольший вклад в общий результат вносят площадки в Красногорске и Ивантеевке.

В целом по региону сбор лома ведут два оператора — они работают на 27 площадках проекта «Мегабак». За 2025 год собрано свыше 311 тонн металла, за первое полугодие 2026‑го — уже 133 тонны. Большую часть объема составляет черный лом: более 290 тонн в 2025 году и свыше 124 тонн за шесть месяцев 2026‑го. Цветного лома собрали 21,1 тонну в 2025 году и 8,1 тонну за полугодие 2026‑го. Каждая тонна такого сырья — это ресурс, возвращенный в хозяйственный оборот, и одновременно сокращение объемов захоронения отходов.

После осмотра площадки прошел круглый стол. Участники обсудили текущее состояние отрасли обращения с отходами в Подмосковье и перспективы ее развития. Представители министерства представили успешные практики, которые уже применяются в регионе.

По итогам встречи обозначили приоритетные задачи — они направлены на дальнейшее совершенствование комплексной модели экономики замкнутого цикла в Московской области.