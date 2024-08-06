Более 100 спортсменов приняли участие в турнире по армрестлингу в Луховицах
Турнир по армрестлингу прошел в Луховицах. Участие в нем приняли более 100 спортсменов из Подмосковья, Рязани, Твери, Тулы и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Поддержать спортсменов приехали обладатель титула «Самый сильный человек России» Денис Цыпленков и пятикратный чемпион мира по армрестлингу Расул Чотчаев. Этот вид спорта набирает популярность в России. К примеру, только в Луховицах за три года в секцию записались 50 человек.
«Армрестлинг всего три-четыре года развивается в Луховицах. Очень приятно, что у нас такая сильная динамика, рост колоссальный, и уже есть свои чемпионы», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.
Среди участниц турнира была Даниела Соловьева. В свои 15 лет девушка завоевала серебро на первенстве России. На турнире спортсменка выступила в шести поединках на разных руках.
«Я готова усердно тренироваться для того, чтобы стать чемпионкой мира», — поделилась Соловьева.
Спортсмены, занявшие призовые места, получили грамоты и медали. В общекомандном зачете третье место заняли рукоборцы из Москвы, на втором оказалась команда из Лотошино, а лучший результат показали силачи из Луховиц.
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