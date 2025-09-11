Более 100 спортсменов приняли участие в Кубке России по городкам в Подольске

В Подольске в Центре городошного спорта на стадионе СК «Труд» стартовал Кубок России по городкам. Более сотни сильнейших спортсменов из 14 регионов страны покажут свое мастерство в четырех дисциплинах, среди которых классические и европейские городки, личные и командные зачеты.

От Подольска выступают два спортсмена в составе сборной Московской области. Для них это не просто турнир, а возможность на родной земле показать характер и волю к победе.

В округе бережно хранят традиции исконно русской игры и развивают этот перспективный вид спорта. Несколько лет назад в округе открыли первый в России Центр городошного спорта — современный комплекс, который стал домом для чемпионов и кузницей новых имен.

В Центре городошного спорта имеется все необходимое для игры в городки — крытые навесы, отбойные перегородки, четыре игровых поля с металлическими площадками для бросков и многое другое.