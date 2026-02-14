Более 100 спортсменов из Лобни поучаствовали во Всероссийской лыжной гонке

Городской округ Лобня достойно представили более 100 участников на 44-й массовой гонке «Лыжня России — 2026». Соревнования собрали как опытных спортсменов, так и любителей зимнего спорта.

Основу команды составили юные жители муниципалитета — школьники и представители «Молодой гвардии». Все они вышли на лыжню в единой экипировке: красные жилетки «Команда Главы» подчеркнули командный дух и единство участников. Многие ребята впервые пробовали свои силы в столь масштабных соревнованиях, но несмотря на волнение, достойно преодолели дистанцию.

Глава муниципалитета Анна Кротова отметила, что забег стал не только спортивным мероприятием, но и настоящим зимним праздником для его участников.

«Гордимся нашими спортсменами! Заряд бодрости и хорошего настроения они сегодня точно получили», — подчеркнула Анна Кротова.

Ежегодная гонка «Лыжня России» объединяет тысячи любителей лыжного спорта по всей стране. Для Лобни участие в этом событии стало доброй традицией, поддерживающей интерес к здоровому образу жизни и зимним видам спорта.