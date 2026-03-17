Более 100 снимков представили фотографы на конкурсе в округе Пушкинский

Фотоконкурс «Парки в объективе» прошел 14 марта при поддержке администрации округа и Общественной палаты. Участниками стали 25 профессионалов и любителей.

Участники представили работы, сделанные на территории парков Пушкино и Ивантеевки, а также лесопарков «Банный лес» в Красноармейске и «Северный» в Пушкино.

Идея проведения конкурса принадлежит местным жителям, стремившимся показать красоту родных мест через искусство фотографии. Основная цель — привлечь горожан к культурной жизни и воспитать бережное отношение к природе.

Экспертная комиссия оценила работы по утвержденным критериям и выбрала 13 победителей в номинациях «Пейзаж», «Люди» и «События». Для гостей выступили местные творческие коллективы.

На торжественной церемонии председатель Совета депутатов округа Артем Садула и представитель духовенства поздравили участников. Победителям вручили благодарственные письма и подарки. Конкурс не только раскрыл художественный взгляд жителей на привычные места, но и объединил творческое сообщество округа.