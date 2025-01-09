Более 100 случаев промерзания стен в домах Подмосковья устранили с декабря

Стены многоквартирного дома — часть общего имущества. За их состояние отвечает управляющая компания. Только с начала зимы инспекторы отработали более 100 случаев промерзания стен в МКД Подмосковья.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что управляющая компания должна обеспечивать надлежащую теплогидроизоляцию фасада, а также поддерживать необходимый уровень температуры и влажности внутри помещений.

Промерзание стен опасно тем, что из-за него быстро остывают помещения, а также появляются серьезные разрушения конструктивных элементов.

Напомним, в случае обнаружения промерзания стен в МКД жителям необходимо сообщить об этом в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.