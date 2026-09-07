Более 100 школьников пройдут обучение в научном центре в Реутове

Набор в Научно-технический центр имени В. Н. Челомея, работающий на базе ВПК «НПО машиностроения», начался в Реутове. В октябре к занятиям приступят более 100 школьников из округа и близлежащих муниципалитетов.

Обучение в центре для ребят полностью бесплатное: все расходы берут на себя НПО машиностроения и региональное отделение Союза машиностроителей России. Лекции для учащихся 8–11-х классов будут проводить старшекурсники аэрокосмического факультета МГТУ имени Н. Э. Баумана, под руководством которых школьники углубленно изучат физику, математику, информатику, инженерную графику и начертательную геометрию. Эти дисциплины необходимы для поступления в технические вузы и дальнейшей карьеры в машиностроении.

Особое внимание уделяет подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Для школьников будут организовывать профориентационные встречи со специалистами ракетно-космического предприятия. Также предусмотрены курсы по патриотике, начальной военной подготовке и гражданской обороне.

Преподаватели расскажут учащимся о преимуществах поступления по целевому набору на аэрокосмический факультет Бауманского университета, который более 40 лет работает на территории НПО машиностроения. Председатель регионального отделения Союза машиностроителей Валерий Бунак отметил, что многие выпускники центра выбирают именно этот путь, а предприятие получает дополнительный приток мотивированных молодых специалистов.

«Опыт Реутова и НПО машиностроения в перспективе планируют перенять и другие предприятия, входящие в региональное отделение союза. Создание таких центров в разных городах позволит более качественно готовить будущих инженеров для ведущих машиностроительных предприятий Подмосковья», — подчеркнул Валерий Бунак.