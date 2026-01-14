Более 100 школьников приняли участие в этапе Всероссийской олимпиады в Подольске

Самыми популярными предметами стали экономика, география, право, обществознание и история. На второй уровень вышли ребята, которые успешно прошли муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году, а также продолжающие обучение победители и призеры предыдущего регионального этапа.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно. Она включает четыре этапа, в том числе школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа дают право поступления в ведущие вузы страны без экзаменов по соответствующему профилю.

В прошлом учебном году 48 школьников из двенадцати общеобразовательных организаций городского округа Подольск приняли участие в заключительном этапе. На нем учащиеся получили 25 дипломов.