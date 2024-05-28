Более 100 школьников посетили урок по профориентации в Лобне

В последние годы в России становится все более популярной профессия грумера. Это люди, которые ухаживают за домашними животными: вычесывают шерсть, стригут, причесывают и купают кошек и собак. В Лобне по программе профориентации об особенностях этой специальности рассказали школьникам.

Чтобы стать хорошим грумером, нужно не только уметь держать инструменты в руках, но и знать принципы анатомии, косметологии, ветеринарии, кинологии и многое другое. На встрече школьникам не только рассказали про особенности этой профессии, но и провели викторину. Самые активные ребята получили призы.

«Мы хотим попробовать понять, насколько это интересно детям и насколько это востребовано. И если мы поймем, что аудитория будет достаточно широкая, то в последствии мы будем расширять наше сотрудничество. В том числе обучать детей», — отметил первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев.