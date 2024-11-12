Более 100 школьников из Чехова впервые приняли участие в «Сергиевских играх»

В городском округе Чехов состоялись первые «Сергиевские игры», посвященные памяти преподобного Сергия Радонежского. В соревнованиях приняли участие 150 учеников из 13 школ округа.

В рамках соревнований школьники пробовали свои силы в различных спортивных дисциплинах: челночном беге, отжиманиях, подтягивании, наклонах вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжках в длину и других упражнениях. Каждый участник стремился показать свой максимум и внести вклад в успех своей команды.

Заместитель главы городского округа Чехов Ольга Щукина подчеркнула, что около 30 видов спорта сегодня поддерживается активными жителями, как детьми в детских садах, так и членами «Активного долголетия».

Соревнования прошли в дружеской атмосфере, где участники активно поддерживали друг друга. «Сергиевские игры» не только способствовали укреплению физической формы молодежи, но и подчеркнули важность духовных ценностей и коллективной поддержки.