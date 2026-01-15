Более 100 сельхозмашин задействовали в уборке снега в Подмосковье

Циклон «Фрэнсис» вызвал в Подмосковье сильнейший за последние годы снегопад. Всего за несколько суток высота снежного покрова достигла 50 сантиметров. В расчистке улиц задействовали более 100 машин, которые обычно трудятся на полях.

Сельскохозяйственные предприятия Подмосковья с охотой вышли на помощь коммунальным службам. На борьбу со стихией направили 100 машин, которые обычно работают на полях. Тракторы переоборудовали для уборки снега. Сейчас они работают в муниципалитетах, деревнях, СНТ и частном секторе.

Сельхозпроизводители продолжают работать совместно с профильными службами, чтобы оперативно устранить последствия непогоды.

«Совместная работа позволила восстановить транспортную доступность как для жителей, так и экстренных служб», — отметили в региональном Минсельхозпроде.