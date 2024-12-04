Более 100 садовых товариществ в Подольске будут газифицированы до 2026 года

Около 50 СНТ в городском округе получат голубое топливо в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. До 2026 года газ должен появиться в 108 садоводствах муниципалитета.

Глава Подольска Григорий Артамонов рассказал, что на встречах с председателями СНТ, которые проводились в текущем году, жителям объясняли порядок социальной газификации. По 38 протоколам «Мособлгаз» уже принял положительное решение.

Специалисты проведут газовые коммуникации до границ земельных участков в СНТ. Жителям придется оплатить только прокладку газа по своей территории и установку оборудования. Им также нужно будет заключить комплексный договор с «Мособлгазом».

В муниципалитете благодаря губернаторской программе газ получили уже 75 населенных пунктов.

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