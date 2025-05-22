Более 100 родителей проконтролируют порядок проведения ЕГЭ в Подольске

В Подольске более сотни родителей будут контролировать порядок проведения ЕГЭ. Уже 23 мая одиннадцатиклассники сдадут единый государственный экзамен по истории, литературе и химии.

В округе организованы 12 пунктов для проведения ЕГЭ и 27 для ОГЭ, оснащенных необходимой техникой: видеокамерами, блокираторами связи, оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов.

В проведении экзаменов задействованы свыше двух тысяч работников школ, а за соблюдением правил будут следить более 100 родителей. Девятиклассники уже успешно прошли экзамены по иностранным языкам в рамках государственной итоговой аттестации 2025 года.

В муниципалитете около 1,7 тысячи выпускников 11-х классов примут участие в ЕГЭ, а более 4,7 тысячи девятиклассников — в ОГЭ.

Для получения аттестата о среднем общем образовании одиннадцатиклассникам необходимо сдать два обязательных предмета — русский язык и математику базового или профильного уровня.

Девятиклассники для получения аттестата об основном общем образовании сдают русский язык, математику и два предмета по своему выбору.

Как и в прошлом году, одиннадцатиклассники смогут пересдать один из экзаменов в дополнительные дни — 3 и 4 июля, при этом предыдущий результат будет аннулирован.