Более 100 работников дошкольного образования прошли практикум в Истре
Истринский профессиональный колледж стал площадкой для проведения занятий для работников дошкольного образования. В мероприятии приняли участие 120 специалистов.
В Истринском профессиональном колледже — филиале Государственного гуманитарно-технологического университета — прошли занятия по программе повышения квалификации «Инновационные технологии дошкольного образования».
В мероприятии приняли участие 120 руководителей и педагогов образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования и проект «Предшкола: стандарт детского сада».
Как уточнила директор колледжа Екатерина Унтилова, Истринский профессиональный колледж не первый раз в этом году становится площадкой проведения крупных региональных и федеральных мероприятий.
«Наша команда готова делиться лучшими педагогическими практиками», — отметила Екатерина Унтилова.
Педагоги обменялись опытом и познакомились с современными образовательными программами. Помимо лекций, для участников организовали экскурсию в высокотехнологичные лаборатории, которые оборудованы в колледже в рамках проекта «Профессионалитет».
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