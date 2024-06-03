Более 100 работников дошкольного образования прошли практикум в Истре

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Истринский профессиональный колледж стал площадкой для проведения занятий для работников дошкольного образования. В мероприятии приняли участие 120 специалистов.

В Истринском профессиональном колледже — филиале Государственного гуманитарно-технологического университета — прошли занятия по программе повышения квалификации «Инновационные технологии дошкольного образования».

В мероприятии приняли участие 120 руководителей и педагогов образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования и проект «Предшкола: стандарт детского сада».

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра
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Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра
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Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра
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Как уточнила директор колледжа Екатерина Унтилова, Истринский профессиональный колледж не первый раз в этом году становится площадкой проведения крупных региональных и федеральных мероприятий.

«Наша команда готова делиться лучшими педагогическими практиками», — отметила Екатерина Унтилова.

Педагоги обменялись опытом и познакомились с современными образовательными программами. Помимо лекций, для участников организовали экскурсию в высокотехнологичные лаборатории, которые оборудованы в колледже в рамках проекта «Профессионалитет».

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