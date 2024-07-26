Более 100 рабочих мест появится на заводе битумных материалов в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Завод «Технониколь», специализирующийся на производстве битумно-полимерных материалов для кровли и гидроизоляции, расширяет свое производство в Воскресенске. Сейчас идет работа по запуску пятой линии которая начнет функционировать уже в октябре этого года.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин подчеркнул, что благодаря расширению производства появятся новые рабочие места для жителей. Для этого администрация помогает руководству с приобретением земли и техническими вопросами.

Генеральный директор завода Шатмурат Гимранов отметил, что за последние несколько лет реализовано несколько крупных проектов, в том числе строительство новой производственной линии. «Благодаря активному расширению нашего производства также увеличивается количество рабочих мест. В ближайшие два года мы планируем принять еще сто человек», — добавил он.

Сейчас на заводе трудится 197 сотрудников. В этом году также продолжится реализация крупномасштабного инвестиционного проекта по строительству нового завода по производству энергосберегающих теплоизоляционных материалов.

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