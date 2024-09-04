Более 100 предпринимателей поучаствовали в бизнес-форуме в Химках
Форум предпринимателей «Бизнес-Restart 2024» провели в Химках. Мероприятие объединило свыше 100 бизнесменов из разных отраслей.
Форум в этом году провели уже в четвертый раз. Химчане презентовали свою продукцию: проекты по возведению каркасных домов, производство бильярдных столов, изготовлению сыра и многие другие.
«Данный форум — это диалог власти с бизнесом. Мы поднимаем вопросы, которые требуют особого внимания и детальной проработки. Обсуждаем, какая требуется помощь и поддержка», — отметил первый заместитель главы городского округа Химки Родион Левочка.
Все предприятия изготавливают продукцию из отечественного сырья. Это позволяет им участвовать в программах, направленных на развитие импортозамещения и поддержку отечественных производителей.
«Здесь также представлены компании, которые уже не в первый год участвуют в наших мероприятиях, например, „Торговый дом шоколада“. Мы помним, как они выпускали сначала по несколько шоколадок, а теперь это уже достаточно крупная компания», — сказала начальник управления поддержки и развития предпринимательства Московской области Людмила Лисятникова.
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