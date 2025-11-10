Более 100 предпринимателей Подмосковья воспользовались льготным финансированием

Малые и средние предприятия России получили льготное финансирование на сумму свыше 101 миллиарда рублей через цифровую платформу МСП.РФ, оператором которой является Корпорация МСП. Как сообщили в ведомстве, предприниматели из всех регионов страны подали более 50 тысяч заявок на микрозаймы, лизинг оборудования и кредиты по специальным программам в сферах высоких технологий, станкостроения и робототехники.

«Предприниматели Московской области активно пользуются мерами господдержки. Так, с 2022 года бизнес Подмосковья получил льготное финансирование на общую сумму 2,5 миллиарда рублей, воспользовавшись платформой МСП.РФ. Поддержкой воспользовались более 100 предпринимателей региона», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Более половины средств пришлось на онлайн-кредитование — этой услугой воспользовались свыше 16 тысяч предпринимателей. Наибольшей популярностью пользуется микрофинансирование: с 2022 года на него поступило около 29 тысяч заявок, по которым бизнес получил более 35 миллиардов рублей.

«Для малого бизнеса доступ к льготному финансированию необходим для его стабильной работы и развития. С момента запуска платформы с помощью сервиса по подаче заявок на кредит МСП уже получили более 59 миллиардов рублей льготных кредитов. Благодаря автоматизации и стандартизации процесса он позволяет предпринимателю составить одну заявку и направить ее сразу в несколько банков», — подчекнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Платформа МСП.РФ позволяет предпринимателям подобрать меры поддержки, подходящие именно для их деятельности. Система формирует цифровой профиль пользователя на основе данных из более чем десяти федеральных ведомств, что упрощает подачу заявок и проверку со стороны банков. С момента запуска цифровой профиль был использован свыше 800 тысяч раз.