Более 100 пожарных извещателей бесплатно установят в Коломне

В городском округе Коломна продолжают реализацию муниципальной программы по повышению пожарной безопасности. В этом году многодетные семьи и жители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, бесплатно получат 109 автономных дымовых извещателей.

Средства оповещения установят в домах 25 семей, проживающих в разных населенных пунктах округа. В программу вошли 13 семей из Озер, три — из Коломны и девять — из сельских территорий, включая села Лукерьино, Протасово, Северское, Черкизово и поселок центральной усадьбы совхоза «Озеры». Количество устройств для каждого дома или квартиры определят с учетом площади жилья — от одного до восьми.

Работы выполнят в рамках муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», направленной на профилактику пожаров и снижение риска чрезвычайных происшествий в жилом секторе.

Автономные дымовые извещатели позволяют своевременно обнаружить задымление и предупредить жильцов громким звуковым сигналом. Это дает людям дополнительное время для эвакуации и вызова экстренных служб, что существенно повышает шансы избежать тяжелых последствий при возникновении пожара.