Более 100 подъездов отремонтируют в Химках в 2025 году

В этом году в городском округе проведут ремонт 107 подъездов в многоквартирных домах. Работы затронут 39 адресов и охватят Старые и Новые Химки, Левобережный, Сходню и Подрезково.

В ходе ремонта специалисты приведут в порядок входные группы, стены, полы, потолки и окна. Также заменят почтовые ящики, электропроводку и модернизируют мусоропровод. Помимо обновления подъездов, в Химках капитально отремонтируют более 70 жилых домов.

«Специалисты обновят фасады, инженерные системы, заменят лифты, а также проведут работы по ремонту кровли», — сообщили в администрации.

Дополнительно в квартирах проведут проверку газового оборудования. «Для безопасности химчан установят более 300 датчиков контроля утечки газа и заменят гибкую подводку к плите в 800 квартирах», — уточнили специалисты.

С полным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте администрации.