Более 100 подъездов отремонтируют в Балашихе в 2025 году

В 2025 году в Балашихе запланирован капитальный ремонт 130 подъездов в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд». Основная цель этой инициативы — улучшение внешнего вида и комфорта подъездов, что значительно повысит качество жизни для жителей.

В ходе предстоящих работ в Балашихе предусмотрены ремонт входных групп, стен и потолков, а также замена или ремонт оконных блоков. Обновление также коснется полов: планируется укладка плитки и установка слаботочных коробов.

Контроль за качеством выполнения работ будет осуществляться экспертами строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Это гарантирует, что все работы будут выполнены в соответствии с высокими стандартами качества.

В 2024 году в Балашихе уже был проведен ремонт 167 подъездов, что свидетельствует о постоянной работе по улучшению жилищных условий в городе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также отметил, что в период с 2023 по 2025 год планируется капитальный ремонт около 4,8 тыс. многоквартирных домов в регионе. В Московской области насчитывается 57 тыс. многоквартирных домов, из которых более 44 тыс. уже включены в программу капитального ремонта.

Для удобства жителей актуальная информация об адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов доступна на главной странице сайта Фонда капитального ремонта Подмосковья. Жители могут ознакомиться с подробностями по ссылке: https://fkr-mosreg.ru/ в разделе «Документы».