Более 100 подъездов отремонтируют в Балашихе в 2025 году

В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в Балашихе продолжаются работы по ремонту подъездов жилых домов. На сегодняшний день в округе уже отремонтировано 30 подъездов, и работы не останавливаются.

В микрорайоне Железнодорожный, по адресу Советская улица, дом № 16, ремонт охватывает четыре подъезда. Здесь обновили штукатурку и шпаклевку стен, провели покраску, заменили плиточное покрытие на всех этажах, установили новые окна и отремонтировали откосы. По словам начальника отдела по текущему и капитальному ремонту управляющей компании «Достояние» Раисы Приходько, первый, второй и третий подъезды готовы на 95 процентов, а в четвертом осталось завершить укладку плитки на первом этаже и выполнить мелкие косметические работы.

Жительница первого подъезда дома № 16 Людмила Камнева, проживающая здесь с 1975 года, высоко оценила качество ремонта и работу управляющей компании.

«Дом стал намного лучше, все чисто и аккуратно. Я даже написала благодарственное письмо. Ремонт выполнен на высшем уровне, учтены все наши пожелания. Я лично контролирую процесс и полностью довольна», — отметила Камнева.

Управляющая компания «Достояние» обслуживает 19 домов в Балашихе. В ближайших планах — начать ремонт трех подъездов дома № 3 на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный. Всего в 2025 году компания намерена обновить семь подъездов в округе.