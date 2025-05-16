Более 100 памятников героям войны привели в порядок в Можайском округе

Месяц чистоты недавно завершился в муниципалитете. Особое внимание в год юбилея Великой Победы уделили благоустройству монументов.

Можайскую землю можно по праву назвать героической. Выстроенная здесь линия обороны в годы Великой Отечественной войны не раз сдерживала фашистов на подступах к Москве. Сейчас на территории округа находится более ста памятников подвигу народа в обороне столицы и последующей наступательной операции. Шефство над воинскими захоронениями взяли трудовые коллективы местных компаний.

Масштабные работы по реконструкции мемориального комплекса завершаются в населенном пункте Настасьино. Специалисты полностью привели в порядок центральную скульптурную композицию, восстановили основание монумента и смонтировали плиту из натурального гранита.