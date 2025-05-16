Более 100 памятников героям войны привели в порядок в Можайском округе
Месяц чистоты недавно завершился в муниципалитете. Особое внимание в год юбилея Великой Победы уделили благоустройству монументов.
Можайскую землю можно по праву назвать героической. Выстроенная здесь линия обороны в годы Великой Отечественной войны не раз сдерживала фашистов на подступах к Москве. Сейчас на территории округа находится более ста памятников подвигу народа в обороне столицы и последующей наступательной операции. Шефство над воинскими захоронениями взяли трудовые коллективы местных компаний.
Масштабные работы по реконструкции мемориального комплекса завершаются в населенном пункте Настасьино. Специалисты полностью привели в порядок центральную скульптурную композицию, восстановили основание монумента и смонтировали плиту из натурального гранита.
Благоустраивают также монумент в деревне Клементьево. Мемориал «Их было 10000», расположенный на 142-м километре Минского шоссео привели в порядок силами Единого дорожно-транспортного центра.
Шефство над памятником мужеству жителей деревни Рогозино взяло местное агропредприятие. Его сотрудники засеивают поля рядом и бережно ухаживают за монументом.
Сотрудники следственного изолятора № 4 привели в порядок памятник в деревне Тетерино: восстановили плитку постамента, вымыли таблички и саму фигуру красноармейца, а также устроили субботник на прилегающей территории.