Более 100 «опасных троп» ликвидировали в Подмосковье с начала года

Более 100 несанкционированных подходов к железнодорожным путям ликвидировали в Подмосковье в начала года. Всего «опасные тропы» выявили в десяти городских округах региона.

Как пояснили в подмосковном Минтрансе, в Московской области активно строят разноуровневые и одноуровневые пешеходные переходы. Для профилактики появления «опасных троп» специалисты выкапывают рвы и сажают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают.

В ведомстве отметили, что с начала года в регионе погибли 83 человека на железной дороге — 46 смертельных случаев произошло на несанкционированных переходах.

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