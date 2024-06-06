Более 100 «опасных троп» ликвидировали в Подмосковье с начала года

Фото: Минтранс Подмосковья

Более 100 несанкционированных подходов к железнодорожным путям ликвидировали в Подмосковье в начала года. Всего «опасные тропы» выявили в десяти городских округах региона.

Как пояснили в подмосковном Минтрансе, в Московской области активно строят разноуровневые и одноуровневые пешеходные переходы. Для профилактики появления «опасных троп» специалисты выкапывают рвы и сажают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают.

В ведомстве отметили, что с начала года в регионе погибли 83 человека на железной дороге — 46 смертельных случаев произошло на несанкционированных переходах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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