Более 100 объектов водоснабжения модернизируют в 5 округах Подмосковья за 6 лет

Модернизацию коммунальной инфраструктуры в Щелкове, Пушкино, Фрязине, Сергиевом Посаде и Лосино-Петровском обсудили на кустовой открытой трибуне в Мособлдуме. Участники встречи поговорили об уже реализованных проектах и планах на ближайшие годы.

В мероприятии принимали участие представители профильных ведомств, ресурсоснабжающих организаций, а также депутаты и председатели советов многоквартирных домов.

За последние пять лет модернизация системы ЖКХ в пяти округах охватила более миллиона человек. Крупнейшим проектом стали Щелковские очистные сооружения с максимальной мощностью 400 тысяч кубометров. Они принимают на очистку стоки из Королева, Фрязина, Пушкино и Щелкова.

В ближайшие шесть лет работы проведут еще на 117 объектах. Улучшения почувствуют более 650 тысяч человек. Особое внимание уделят реконструкции канализационных коллекторов и очистных сооружений.

До 2031 года реализуют несколько ключевых проектов:

капремонт межрайонного коллектора в Щелкове и Королеве;

обновление очистных сооружений в Красноармейске, Софрино и Лосино-Петровском;

реконструкция ВЗУ № 4 во Фрязине, монтаж станции водоочистки в Лукино-Варино, Лосино-Петровского округа.

На открытой трибуне также обсудили подготовку коммуникаций к следующей зиме. Так, до конца года промоют еще 12 резервуаров чистой воды. А всего в прошлом году в порядок привели более 800 емкостей.

«Задача открытой трибуны — обеспечить взаимодействие органов власти с жителями. В рамках мероприятия каждый желающий мог задать волнующие вопросы и получить исчерпывающие ответы», — отметили в МинЖКХ Подмосковья.