Более 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Фото: Продажа земли для ЛПХ в г. о. Ступино / Комитет по конкурентной политике Московской области

За неделю со 2 по 6 февраля в Подмосковье выставили на торги 111 объектов. Это земельные участки и помещения под размещение бизнеса или строительство жилого дома.

Всего за неделю комитет по конкурентной политике Подмосковья выстаил на торги 106 земельных участков, одно нежилое помещение и четыре лота на заключение договоров водопользования.

Так, в деревне Бекетово предложили земельный участок с начальной стоимостью 714 тысяч рублей, а в центре Ступина в аренду сдадут помещение площадью 250 квадратных метров.

«Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров», — отметили в комитете.

Ознакомиться со всеми лотами можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.