Более 100 объектов дорожной инфраструктуры обновят в Серпухове в 2025 году

Свыше 50 дорожных объектов привели в порядок в Серпухове с начала этого года. Всего в программе на 2025-й 111 таких локаций.

Работы должны провести на 98 дорогах, двух парковках и 11 тротуарах. Они пройдут в рамках областных и муниципальных программ за счет областного и местного бюджетов.

К примеру, верхний слой асфальта завершают укладывать на участке улицы Химиков. Он соединяет основную магистраль с подъездным путем к детскому саду.

Кроме того, ремонтные работы идут на улицах Подольская и Весенняя. Старое покрытие здесь уже демонтировали, сейчас специалисты готовятся к укладке нового асфальта. Ремонт завершили и на части дороги в поселке Мирный.

В приоритете работы в сельских населенных пунктах и на участках, где проживают многодетные семьи. Так, скоро стартует ремонт дорог на улицах Балковская и Заовражная.