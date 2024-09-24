Более 100 новых лавочек установили в парке Толстого в Химках

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил, как проходит реконструкция парка имени Толстого. Сейчас рабочие обустраивают тропинки, велодорожки и монтируют опоры освящения.

Благоустройство парка Толстого проводят в несколько этапов, при этом вход для отдыхающих всегда открыт. Вторая стадия реконструкции охватит территорию в 12 гектаров.

«Пообщался с подрядчиком. Передал вопросы, которые задают жители в комментариях. Во-первых, экология. Еще раз акцентировал внимание на сохранении деревьев. Во-вторых, зона аттракционов. Мы демонтируем старые и установим новые, современные», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

Специалисты уже обновили более 30 дорожек и установили свыше 100 новых лавочек, а также обустроили детскую площадку, скалодром и веревочный парк. Помимо этого, в рамках первого этапа реконструкции в парке запустили сухой фонтан и открыли колесо обозрения.

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