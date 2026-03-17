Более 100 новых камер видеонаблюдения установят в Лобне в 2026 году

Единая система видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион» создана по решению губернатора региона Андрея Воробьева для обеспечения общественной безопасности. В текущем году в Лобне появятся 110 новых камер.

Глава городского округа Анна Кротова отметила, что в 2025 году с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» было раскрыто 41 преступление и зарегистрировано 37 правонарушений. Установка новых камер позволит еще больше повысить оперативность реагирования на происшествия и своевременно выявлять противоправные действия, что в целом укрепит безопасность в городе.

Основное внимание будет уделено площадкам для сбора ТКО и подъездам многоквартирных домов — здесь появится большая часть новых устройств.

На сегодняшний день в Лобне установлено 1680 систем видеонаблюдения, которые круглосуточно следят за порядком в жилых кварталах, на улицах, возле школ и детских садов. Камеры также установлены в торговых центрах и на объектах транспортной инфраструктуры.