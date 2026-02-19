Более 100 новых камер подключили к системе видеонаблюдения в Истре

В городском округе Истра продолжают развивать систему видеонаблюдения. К системе «Безопасный регион» подключают камеры в подъездах, на контейнерных и детских площадках.

Специалисты уже установили 15 камер на детских игровых площадках. В планах — разместить еще 11. Также запланирован монтаж 88 камер в подъездах многоквартирных домов и 25 камер возле контейнерных площадок. Сейчас специалисты подбирают адреса с учетом технических возможностей.

«Мы продолжаем работу по обеспечению безопасности жителей. Камеры помогают оперативно реагировать на происшествия и предотвращать правонарушения», — отметили в администрации округа.

Оборудование уже появилось в Истре, Дедовске, Рождествено, Бужарово, Снегирях, Онуфриево, Румянцево и Курсаково. Всего в округе к системе «Безопасный регион» подключили более 2,3 тысячи камер. Видеонаблюдение работает в парках, на дорогах, в автобусах, возле магазинов и других общественных пространствах. Под контролем также находятся детские сады, школы и игровые зоны.