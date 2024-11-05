Более 100 новобранцев из Чехова отправились в зону СВО 4 ноября

В День народного единства более 100 добровольцев-контрактников отправились в зону проведения специальной военной операции. На торжественном мероприятии к военнослужащим обратились заместители главы городского округа Чехов Надежда Чернятина и Ольга Щукина.

Они передали напутственные слова от имени главы округа Михаила Собакина, подчеркнув важность их миссии и выразив уверенность в их успешном выполнении поставленных задач.

Новобранцы прибыли из разных регионов страны, среди них есть как мужчины, так и женщины. В их рядах — операторы беспилотных летательных аппаратов и штурмовой взвод. После прохождения полного курса боевой и тактической подготовки военнослужащие будут отрабатывать боевое слаживание перед отправкой на передовую.

Отдельное внимание уделили оснащению новобранцев современным оборудованием. От главы округа Михаила Собакина им было передано противодронное ружье. Это оборудование поможет эффективно противостоять противнику, что особенно актуально в условиях современной войны, требующей от бойцов высоких технологических навыков и умения использовать новейшее вооружение.

Торжественная атмосфера мероприятия и поддержка со стороны руководства округа придали новобранцам уверенности и решимости в выполнении поставленных перед ними задач.

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