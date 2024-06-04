Более 100 нарушений в ограничении посещения лесов Подмосковья выявили в выходные

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Свыше 100 нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье с 31 мая по 2 июня. Из них 47 случаев — это заезд транспорта во время действия режима ограничений.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, после введения режима ограничения пребывания жителей в лесах специалисты провели 312 рейдов и выявили 102 нарушения.

«Все протоколы о нарушениях направлены в отделы лесной охраны Комлесхоза для рассмотрения и принятия решений о назначении наказания», — добавили в ведомстве.

Пожароопасный сезон в подмосковных лесах начался 1 апреля. До 3 июня там ввели режим ограничений пребывания жителей и въезда транспорта.

В комитете напомнили, что за поджог предусмотрена административная и уголовная ответственность со штрафами до двух миллионов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

🏃‍♂️Подготовка к марафону. Как пробежать 42 километра без вреда для здоровья

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в Подмосковье

Крупные программы и большие ожидания. Главное о ПМЭФ-2024

Новая идея европейского рейха. Запад сбрасывает маски

Удлинитель с оголенным проводом ударом тока убил пожилую москвичку в подъезде дома

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте