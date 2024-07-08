Более 100 нарушений правил парковки зафиксировали камеры видеонаблюдения в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 100 нарушений правил парковки зафиксировали камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион» в Подмосковье. Водители игнорируют запрещающие знаки и продолжают оставлять машины рядом с контейнерными площадками.

«Благодаря камерам системы „Безопасный регион“ удалось выявить 116 нарушителей, которые оставляли свои автомобили в недопустимых местах. Напомню, что за нарушение правил автомобилистов ждет штраф в размере пяти тысячи рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Сообщить о нарушении можно на сайте «Добродел» в разделе «Народный инспектор».

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