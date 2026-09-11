Более 100 наблюдателей будут работать на выборах в Зарайске

В Зарайске за ходом голосования на всех 33 избирательных участках будут следить более 100 общественных наблюдателей от разных партий. Выборы депутатов Государственной и Московской областной Дум состоятся 18–20 сентября.

Кандидатов от «Единой России» жители Зарайска выбрали в ходе предварительного голосования в конце мая, в котором приняли участие более 3200 человек. Победителем от округа в Московскую областную Думу стал Станислав Шруб — заместитель главы округа по вопросам ЖКХ. «Я благодарю каждого за поддержку. Это не просто цифры, а доверие людей, которое необходимо оправдать», — сказал Станислав Шруб.

Жители Зарайска активно участвовали и в формировании новой народной программы «Единой России» — от округа поступило более 3 тысяч предложений и инициатив. Всего по Московской области собрано свыше 920 тысяч наказов.

Подготовка наблюдателей прошла в августе: они изучили нормы избирательного права и правила поведения на участке. «Наблюдатель должен понимать, что происходит на участке, уметь отличить нарушение от технической ситуации и действовать строго в рамках закона», — отметил руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Михаил Минаев.

Законодательство предусматривает, что одновременно на каждом участке может находиться только один наблюдатель от партии — это исключает конфликт интересов. Наблюдатель не вмешивается в работу комиссии, а фиксирует ход голосования: следит за выдачей бюллетеней, присутствует при голосовании на дому и подсчете голосов, после чего получает заверенную копию протокола.

«Я работаю учителем и в этом году впервые стала наблюдателем. После обучения я поняла: наша работа — это реальный механизм защиты голосов. Когда люди знают, что на участке есть независимый взгляд, они идут голосовать с большей уверенностью», — поделилась наблюдатель Анна Привознова.

Помогать наблюдателям на участках будут 34 волонтера. «Очень важно, чтобы выборы проходили честно — тогда и решения власти будут вызывать доверие», — отметила жительница Зарайска Виктория Калинина.

Участки в Зарайске будут открыты 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно на участке, через «Мобильный избиратель» или на дому. Заявления принимаются в ТИК по адресу: ул. Советская, д. 23, каб. 16, в МФЦ или через «Госуслуги».